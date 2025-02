Cade un elicottero vicino al castello della famiglia Rovagnati | morti i 3 passeggeri a bordo

Leggi su Open.online

Unè caduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma,alla via Emilia. All’interno ci sarebbero tre persone decedute e dalle prime informazioni non risultano sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Adel velivolo ci sarebbero stati due piloti e un passeggero. Lo schiantoaldei RobvagnatiL’si è schiantato all’internoproprietà deldi Castel Guelfo, lungo la via Emilia. Ilè di proprietà, fondatori dell’omonima azienda di salumi. L’indagine sulle vittimeSono in corso verifiche sull’identità delle vittime. Sul posto per gli accertamenti e le indagini anche i carabinieri. La zona era avvolta da una fitta nebbia.