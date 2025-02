Lapresse.it - Caccia: portavoce Trump Jr, gruppo aveva i permessi

Milano, 5 feb. (LaPresse/AP) – Andy Surabian,di DonaldJr, ha affermato che la squadra die stavando in un’area “dove erano presenti innumerevoli altri gruppi di” e dove era legalere. “Sebbene non sia chiaro se questa singola anatra sia stata colpita involontariamente da qualcuno deldidi Don, da un altrodio se sia stata uccisa in un modo diverso e recuperata dal cane dadel, Don prende molto seriamente il rispetto di tutte le regole, i regolamenti e la conservazione durante le sue battute die intende collaborare pienamente con qualsiasi indagine”, ha detto Surabian.