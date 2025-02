Ilrestodelcarlino.it - Caccia con fucili modificati a Bologna: tre denunce e 14 multe

Molinella (), 5 febbraio 2025 – Otto persone sono state scoperte dalla polizia locale della Città metropolitana mentrevano cone con cartucce di piombo all’interno di un’area Rete Natura 2000, azienda faunistica venatoria. In totale sono state staccate quattordiciper un totale di 3.730 euro e in tre sono stati denunciati. Il tutto è accaduto lo scorso 30 gennaio, ultimo giorno di, quando la polizia metropolitana è intervenuto per sventare una serie di pratiche venatorie illegali all'interno dell'azienda faunistica. L’area protetta L’area in cui è stata condotta l’operazione di polizia rientra in uno dei Siti Rete Natura 2000 più importanti della regione, una zona umida istituita appositamente per la conservazione delle specie di uccelli selvatici che qui passano l’inverno.