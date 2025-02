Ilfattoquotidiano.it - “Cabr**a, cabr**a! Mi hai distrutto, te ne pentirai”: a Temptation Island il fidanzato tradito fa irruzione nella villa mentre lei fa sesso con il tentatore

Le invasioni di campo non sono una prerogativa italiana. Ancheversione spagnola dicapita che qualchefaccianelggio delle ragazze in preda a un sentimento incontenibile. In questo caso parliamo dell’ira funesta di Montoya, uno dei protagonisti de La Isla de las Tentaciones, che, disperato, ha tentato di raggiungere ladelle fidanzate dopo aver visto la propria compagna, Anita, avere un rapporto intimo con ilManuel.Alla visione di quelle immagini (che anche il pubblico ha modo di visionare sui social e che mostrano senza alcuna censura i due impegnati a darsi da fare sotto le lenzuola) Montoya ha perso il controllo e, secondo El Periodico, si sarebbe messo a piangere sulla sabbia gridando: “Mi sta umiliando, mi sta distruggendo”.