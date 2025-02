Lanazione.it - C.Fiorentino, arriva la mostra dei bozzetti del drappo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 febbraio 2025 – C.ladeidel. Dopo aver ospitato durante il mese di gennaio lafotografica “La bellezza sublime delle Alpi” di Andrea Sanchini, l’atrio d’ingresso del Palazzo Comunale è pronto ad accogliere un’altradavvero speciale e molto significativa per la Città di Castiglione il suo Palio dei Rioni. Sabato 8 febbraio, infatti, alle ore 10:30 sarà inaugurata ladeiche negli ultimi anni sono stati disegnati per la realizzazione deldel Palio. L’atrio d’ingresso del Palazzo Comunale sarà quindi “invaso” da 75, realizzati dal 2017 al 2024. “È un orgoglio poter presentare unache per i castiglionesi ha senza dubbio un significato speciale”, spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi.