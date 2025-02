Lanazione.it - Buste paga più pesanti per i lavoratori edili

Leggi su Lanazione.it

Centottanta euro in più nelledegli operai. È il risultato dell’intesa sul contratto nazionale di lavoro per il triennio 2025-2028 del settorezia industria e cooperative. L’accordo è stato firmato tra le organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil e l’Associazione nazionale costruttori(Ance), le cooperative (Legacoop Confcooperative e Agci). Le parti hanno concordato un aumento di 180 euro per gli operai comuni con parametro 100, suddiviso in tre tranches: 80 euro dal primo febbraio, 50 euro da marzo 2026 e ulteriori 50 euro da marzo 2027, con un recupero inflattivo dell’11% e un aumento del 18% sui minimi salariali. Una risposta concreta che interessa oltre un milione di addetti al settore, che costituisce il 25,4% del Pil, vale a dire un quarto dell’economia italiana.