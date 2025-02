Ilrestodelcarlino.it - Busato è giallorosso: "Sono pronto"

Il Ravenna ha ufficializzato l’arrivo del difensore Lorenzo, classe 2004, in prestito dal Venezia, via Vis Pesaro. "un difensore centrale di piede destro, ma gioco anche a sinistra. Lettura del gioco e anticipo le mie caratteristiche. Ho fatto tutta la trafila nel vivaio del Venezia, fino al debutto in B dell’anno scorso. Oraa dare il mio contributo". Reso noto l’orario della semifinale di Coppa Italia, mercoledì prossimo: si gioca al Benelli contro la Lavagnese alle 17.30.