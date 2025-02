Justcalcio.com - Burnley mantieni il nono foglio pulito consecutivo per andare secondo in campionato

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ha mantenuto unper muoversi in due punti dai leader delLeeds United dopo aver battuto l’Oxford United 1-0 al Turf Moor martedì. La squadra di Scott Parker è ora imbattuta nelle ultime 18 partite di, mentre il loro ultimo shutout è stato il 22 ° che erano riusciti dalle loro 31 partite finora in questa stagione. E il momento decisivo è arrivato al 33 ° minuto quando lo sfortunato Michal Helik ha deviato la croce di Josh Cullen dal lato sinistro nella sua rete. Oxford, che era in una corsa imbattuta di nove partite, vide la loro migliore opportunità cadere a Greg Leigh prima della pausa, ma non era in grado di testare James Trafford.