Buon compleanno Paolo Fox, Simon & the Stars, De Vrij…

; theFox, Cristiano Ronaldo, Stefan De Vrij, Rodrigo Palacio, Carlos Tévez, Neymar, Giorgio Olcese, Juan Carlos Morrone, Piero Focaccia, Rinaldo Ebasta, Mauro Pagani, Charlotte Rampling, Clemente Mastella, Gianfranco Agus, Silvia Verdone, Stefano Lepri, Souad Sbai, Peppi Nocera, Carolina Morace, Enrico Cappelletti, Alessandra Bencini,e Cristicchi, Antonino Minardo, Andrea Masiello, Giulio Donati.Oggi 5 febbraio compiono gli anni:; thee Morandi), astrologo, avvocato; Giorgio Olcese, architetto, urbanista; Adriana Lazzarini, mezzosoprano; Valentino Manzoni, politico; Piergiorgio Strata, neuroscienziato; Mario Cardinali, giornalista, scrittore.Inoltre, festeggiano il: Giancarlo Giammetti, imprenditore; Mario Greco, magistrato, politico; Remo Barbiani, ex calciatore Udinese, Rimini; Alessandro Duce, storico, politico; Juan Carlos Morrone, ex calciatore Lazio, allenatore; Graziano Ciocia, politico; Gianna Gissi, costumista; Renato Marengo, conduttore radio, discografico, giornalista; Giuseppe Ravano, ex cavaliere oro a Tokyo; Osvaldo Angeli, politico; Piero Focaccia, cantante; Fernando Benatti, ex calciatore Messina, Ternana; Mino Denti, ex ciclista; Giorgio Zappa, dirigente d’azienda; Rinaldo del Monte (Rinaldo Ebasta), cantante; Piero Nissim, musicista, esperantista; Gianni Oddi, sassofonista; Mauro Pagani, polistrumentista, PFM, compositore, discografico.