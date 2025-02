Liberoquotidiano.it - Bullismo e cyberbullismo, la battaglia di Super!

Parlare dicon i ragazzi è fondamentale per costruire una società più empatica e consapevole. Questo è l'impegno di!, il brand di intrattenimento di Paramount Italia dedicato a bambini e ragazzi, e dell'associazione “FARE X BENE”, attiva sul territorio nazionale da oltre 14 anni. Il, il cybere la violenza di genere possono lasciare ferite profonde, ma il dialogo e l'educazione sono strumenti potenti per prevenirli e contrastarli. In occasione della giornata nazionale contro ile il cyber, durante la programmazione di!, andranno in onda delle clip con la creator Iris Di Domenico in cui alcuni ragazzi racconteranno come hanno vissuto ilnella loro vita quotidiana. L'appuntamento è da lunedì 3 a domenica 9 febbraio ogni giorno alle ore 19:30 su, canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky.