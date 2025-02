Lanazione.it - Bullismo e cyberbullismo: a Soci un momento di riflessione con lo scrittore Luca Azzolini

Arezzo, 5 febbraio 2025 – Il 7 febbraio si celebra la “Giornata contro iled il cyber”, un fenomeno preoccupante e in crescita tra i giovani ma anche tra i giovanissimi. In occasione di questa celebrazione, l’amministrazione di Bibbiena con l’Assessora Vittoria Valentini, in collaborazione con l’Istituto scolastico di, in particolare la Dirigente Antonietta Alessandro e la docente Patrizia Dimiccoli referente per l’istituto sulle problematiche del, hanno organizzato una giornata dicon loe il suo libro Ragazzi selvaggi. Vittoria Valentini, Assessora alla Pubblica istruzione commenta: “L’obiettivo è quello di fornire ai giovani degli strumenti concreti per contrastare queste problematiche. Grazie ae al suo libro, credo che alcuni messaggi fondamentali siano arrivati ai giovani che li hanno accolti con emozione.