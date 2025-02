Movieplayer.it - Bufera a Sportitalia: Michele Criscitiello licenzia in diretta Manuel Parlato per il commento su una gag

Leggi su Movieplayer.it

Il direttore del canale tv sportivo ha chiuso il collegamento con il giornalista dopo unlegato al mercato del Napoli. Ha dell'incredibile quanto accaduto insuieri sera, in chiusura del calciomercato di gennaio, quando il direttoreha cacciato il collegadopo unsulla gag della sera precedente legata alla campagna acquisti invernale del Napoli. Una scena inusuale che ha lasciato stupiti, quantomeno per le modalità con le qualiha deciso di chiudere la collaborazione con il collega in pochi istanti. La gag die Tancredi Palmeri La sera prima dell'accaduto, l'inviato all'Hotel Sheraton di Milano, dov'erano in corso le ultime battute del calciomercato invernale, l'inviato Tancredi Palmeri ha scherzato sulla .