Bucchioni | Zalewski acquisto funzionale Inter mi aspetto di più da 2!

Enzoha detto la sua sul mercato invernale dell’, sostenendo che l’di Nicolapossa essereal progetto nerazzurro.IL COMMENTO – Enzoha parlato a Radio Sportiva della strategia adottata dall’nella finestra invernale di calciomercato, con l’unico colpo in entrata rappresentato dall’di Nicoladalla Roma. Il giornalista ha specificato come sia difficile muoversi nel mercato invernale: «Difficile migliorare l’, che ha tanti giocatori di qualità ed esperienza. Non è facilevenire nel mercato invernale, se non mettendo dei soldi con il rischio di sbagliare. Per me, l’diè moltoessante, anche perché con il modo di giocare dei nerazzurri può essere molto utile. L’aveva bisogno di un po’ di energia sulle fasce, l’ha trovata nel polacco».