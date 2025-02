Ilfattoquotidiano.it - Bruno Vespa si impunta su Almasri, Giuseppe Conte lo interrompe e sbotta: “Non si deve permettere, io non l’avrei fatto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le polemiche intorno a Cinque Minuti, la striscia quotidiana disu Rai1, non si placano. Nella puntata di ieri del 4 febbraio, il confronto si è acceso tra il conduttore e il leader del M5S,, sul casoribadisce una posizione che, nei giorni precedenti, gli era già valsa critiche delle opposizioni e dal sindacato dei giornalisti Rai (Usig Rai). Rivolgendosi a, ribadisce: “Presidente, è dura da dire, ma, oltre a essere un torturatore, è anche un pezzo dello Stato libico. Cioè lei sa che quanto lei è andato in Libia o quando ci va la Meloni o quando ci vanno tutti, la sicurezza nell’aeroporto in cui atterrate è garantita da Rada?”, riferendosi alle forze speciali del ministero dell’Interno libico.loe reagisce: “Guardi, questo argomento lei l’ha già usato e non vale nulla.