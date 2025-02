Liberoquotidiano.it - Bruno Vespa, a sinistra impazziscono tutti. Sfregio di Giannini a DiMartedì: "Cos'è diventato oggi" | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alla finefinisce nel mirino pure di Massimo. Dopo le scintille con Giuseppe Conte a 5 Minuti sul caso Almasri, il nuovo affondo va in scena nello studio di, su La7. Ospite di Giovanni Floris, l'editorialista di Repubblica riflette sul governo e il caso del funzionario libico scarcerato ed espulso attaccando brutalmente Giorgia Meloni: "Mai in una-comunicazione spontanea di un capo di governo si erano sentite così tante bugie concentrate in pochi minuti. Ora si dice: vedrete che prima o poi il governo metterà il segreto di Stato su questa vicenda, perché come ha detto un giornalista che èormai ministro aggiunto di questo governo,, 'i governi fanno porcherie in nome del segreto di Stato', no?". "Lui ha difeso questa tesi in maniera molto forte, ora lo vedremo", aggiunge Floris.