Brooke Logan a Siena | Progetto segreto

, 5 febbraio 2025 – Katherine Kelly Lang, l’attrice che interpretain Beautiful, regina delle soap opera statunitensi, a spasso per. La Torre del Mangia a testimoniarlo: uno degli scorci più fotografati dai turisti appare infatti in tutto il suo splendore nelle storie pubblicate il 5 febbraio su Instagram dalla star. Ma prima dello scatto in piazza del Campo Katherine pubblica alcune foto di un casolare nella campagna toscana. “Un” che, a giudicare dalle foto, entusiasma l’attrice. Pernon è certo la prima visita nella nostra regione. A novembre aveva fatto visita al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli, sfoggiando la maglia viola con il suo nome e il numero 1. Katherine Kelly Lang a Firenze.al Viola Park, poi una passeggiata in centro