Bridgestone investe nella simulazione DiL

Leggi su .com

(Adnkronos) –, leader globale nel settore degli pneumatici premium e delle soluzioni di mobilità sostenibile, ha annunciato un nuovo investimento per l’installazione di un avanzato simulatore driver-in-the-loop (DiL) presso il suo Centro di Ricerca e Sviluppo EMEA, situato nei pressi di Roma. Grazie a questa tecnologia,potrà sfruttare l’intelligenza artificiale (AI) per integrare .L'articoloDiL proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?