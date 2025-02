Lanazione.it - Bove, 77 giorni dopo il malore. Ora (il tifoso viola) Carlo Conti lo vuole a Sanremo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 febbraio 2025 - Sessantasettesarà ancora lì. Stavolta non in campo ma un po' più in là. Per Edoardoquella di domani sera non sarà una partita come le altre. Si ricomincerà Fiorentina-Inter dal minuto 16, quello in cui - subitoil gol di Lautaro annullato per l'uscita del pallone in fallo laterale - crollò a terra fra i piedi di Calhanoglu e Dumfries. Da allora di cose ne sono cambiate tante. Edoardo ha ripreso in mano la propria vitagli attimi di terrore vissuti nella notte tra il primo e il due dicembre. Una città col fiato sospeso, segnata da tragedie analoghe non troppo lontane. Edoardo è ripartito. Una decina dia Careggi, l'impianto del defibrillatore sottocutaneo. Per pensare di tornare a giocare c'è tempo. Non in Italia e nemmeno in Nazionale.