Ilrestodelcarlino.it - “Botte dai carabinieri durante un controllo”

Civitanova Marche (Macerata), 5 febbraio 2025 – Dopo un episodio movimentato avvenuto nella notte, a Civitanova, duesi ritrovano accusati di calunnia, lesioni e violenza privata. Un ragazzo avrebbe avuto una prognosi di 15 giorni, per le lesioni riportate dopo un. La procura ha aperto un fascicolo, ma per ora i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. A quanto sembra, i fatti sarebbero avvenuti qualche sera fa. Una pattuglia deistava facendo dei controlli sulla strada, in particolare contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. I militari avrebbero così fermato un ventenne civitanovese, e lo avrebbero sottoposto all’esame dell’etilometro. Qui però la situazione avrebbe preso una piega imprevista e più violenta. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe protestato contro quell’accertamento e ne sarebbe nato un parapiglia.