Boston vince a Cleveland, derby di Los Angeles ai Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I campioni in carica fanno la voce grossa e passano sul parquet dei primi della classe. Lo scontro diretto tra i due migliori team della Eastern Conference se lo aggiudicache passa a, imponendosi 112-105 grazie a un’ottima prestazione collettiva. Sono in 5 ad andare in doppia cifra nelle fila dei Celtics: il più prolifico è Jayson Tatum che chiude con 22 punti, seguono Derrick White con 20, Kristaps Porzingis con 19, Jaylen Brown con 16 (per lui anche 9 rimbalzi) e poi, in uscita dalla panchina, c’è l’ottimo contributo di Al Horford che piazza una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. I Cavaliers, che pagano il primo parziale chiuso con un -13, lottano fino alla fine puntando, in particolare, sulle prestazioni di Donovan Mitchell (31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist), Darius Garland (25 punti) e Jarret Allen (17 punti e 18 rimbalzi), ma non riescono a evitare la sconfitta, cedendo così ai campioni in carica ma rimanendo comunque in testa a Est.