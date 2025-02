Quotidiano.net - Borse europee in ordine sparso: impatto dei dazi di Trump sui mercati

Leggi su Quotidiano.net

Lesi muovono indopo l'avvio di Wall Street. Iguardano agli sviluppi della guerra commerciale dopo idecisi dal presidente degli Stati Uniti Donald. Sotto i riflettori anche la stagione delle trimestrali e le prospettive per l'anno in corso. L'euro si rafforza a 1,0417 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,2%. In terreno positivo Madrid (+1,2%), Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,1%). In flessione Milano (-0,5%) e Parigi (-0,2%). I principali listini sono appesantiti dall'auto (-1,7%) e dai tecnologici (-0,4%). Poco mossa l'energia (+0,07%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dell'1,2% a 71,82 dollari al barile e il Brent a 75,28 dollari (-1,2%). Positive le banche (+0,2%), con le trimestrali, e le utility (+0,4%), in linea con il gas.