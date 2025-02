Quotidiano.net - Borse cinesi in rialzo dopo il Capodanno lunare tra tensioni con Washington

Letornano agli scambila lunga pausa delnel mezzo delle nuovecommerciali tra Pechino ee il lancio del nuovo chatbot a basso costo della startup mandarina DeepSeek, che ha scosso la Silicon Valley: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,60%, a 3.270,16 punti, mentre quello di Shenzhen dello 0,82%, a 1.926,83. Ieri la Cina ha risposto ai dazi americani del 10% sull'import made in China con varie misure tra cui aliquote del 15% su carbone e gas naturale liquefatto a stelle e strisce, e del 10% aggiuntivo su petrolio, attrezzature agricole e auto di grossa cilindrata Usa. Anche la Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo, in scia con in robusti guadagni della vigilia (+2,83%): l'indice Hang Seng segna in avvio undello 0,18%, a 20.