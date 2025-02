Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude contrastata tra dazi e trimestrali

Le Borse europee concludono la seduta in modo contrastato. L'attenzione dei mercati si concentra sugli sviluppi della guerra commerciale, dopo le decisioni di Donald Trump sui. Sotto i riflettori anche l'esito dellee le prospettive per l'anno in corso. Chiusura in calo per Parigi (-0,19%), positive Francoforte (+0,37%) e Londra (+0,61%).