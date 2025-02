Cityrumors.it - Bonus Mamme, novità nel 2025: ecco chi ne potrà beneficiare

La Legge di Bilancio per ilha portato moltenel nuovo anno, alcune di queste anche suli criteri per accederviSe parliamo diLavoratrici facciamo riferimento a un’agevolazione che è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. L’obiettivo è quello di offrire un sostegno economico a tutte le madri lavoratrici con almeno due figli a carico. Si tratta di un esonero parziale dei contributi previdenziali che sono a carico della lavoratrice, fino a toccare un tetto massimo di 3.000 euro annui.nelchi ne– Cityrumors.itIl tutto diviso in rate mensili di 250 euro. Per entrare più nel dettaglio, però, è necessario sottolineare che si tratta di un esonero inizialmente limitato al 2024. La Manovra Finanziaria dello scorso anno, infatti, prevedeva che questo esonero fosse destinato a tutte le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.