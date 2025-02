Notizie.com - Bonus Mamme, cosa cambia nel 2025? Ecco chi continuerà a beneficiarne

Come verranno sostenute in questoleche hanno anche un lavoro? Andiamo a scoprire tutte le novità.nelchi– notizie.comIl “”, una misura introdotta per sostenere le lavoratrici madri nel panorama lavorativo italiano, ha subito importanti modifiche e aggiornamenti con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2024. Queste novità hanno generato un notevole interesse tra le famiglie italiane, portando all’intervento dell’Inps per fornire chiarimenti e dettagli sulle nuove disposizioni applicative.La legge di Bilancio 2024 (legge 213 del 2023) ha introdotto un esonero contributivo al 100% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Questo beneficio è stato riservato alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, escludendo i rapporti di lavoro domestico.