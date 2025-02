Quifinanza.it - Bonus mamma, chi lo perde e chi può ancora beneficiarne

Se nel 2024 ilmamme era stata esteso anche a chi aveva due figli, dal 2025 la porta si chiude, restringendo il numero delle beneficiarie. La Manovra ha ristretto le maglie dell’accesso, rendendo il beneficio esclusivo per chi ha tre o più figli tanto da formare una squadra di calcetto. Un cambio di rotta che esclude molte famiglie dalla misura, lasciandole in attesa di risposte concrete.E le esclude quasi tutte, considerati i dati dell’Inps sulla natalità e considerato che in Italia il numero medio di figli per donna è di 1,20 al 2023.Esonero contributivo per le madri con tre figliLa Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui per le madri con almeno tre figli, valido fino al diciottesimo anno del più piccolo. Il beneficio è riservato esclusivamente a chi ha un contratto a tempo indeterminato, mentre le lavoratrici domestiche restano escluse.