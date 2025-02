Bondology, nel libro di Francesco Bellofatto il fenomeno "007" tra cinema, cultura e identità

Leggi su Ildenaro.it

: tutto quello che c’è da sapere sull’Agente Segreto più famoso del mondo” diè un contributo di rilievo nell’analisi interdisciplinare delJames Bond, affrontando il suo impattole, economico e sociologico con un approccio metodologico rigoroso. L’autore, giornalista e docente universitario, analizza come le dinamiche economiche e i meccanismi di mercato abbiano influenzato la longevità e l’evoluzione di 007, esaminando il brand Bond cometransmediale e strategia di marketing globale, mettendo la sagatografica in relazione alle dinamicheli, politiche e di mercato.La genesi letterariaIl volume esplora in primo luogo la genesi letteraria di Bond nei romanzi di Ian Fleming, per poi analizzare i percorsi di adattamentotografico e il contributo fornito dai diversi interpreti che hanno dato volto all’agente segreto britannico.