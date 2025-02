Sport.quotidiano.net - Bologna da urlo, con Castro-gol vola in semifinale di Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 4 febbraio 2025 –da: sei indi. A Bergamo, un capolavoro dei rossoblù, che stroncano l’Atalanta al Gewiss Stadium con un gol dia dieci minuti dal novantesimo. Tripudio nel settore ospiti, 1.400 in festa a cantare a squarciagola per tutta la partita e coi decibel sempre più in aumento nel finale, per unaattesa 26 anni (l’ultima nel 1999). Un successo storico, confezionato da Vincenzono e da un gruppo che ogni volta non smette di sorprendere, soprattutto in notti così. Al penultimo atto, i rossoblù attendono una tra Juventus ed Empoli (in campo il 26 febbraio), e poi di nuovo in campo ad aprile, per le semifinali su andata e ritorno.no sorprende un po’ tutti nell’undici di partenza, dove non ci sono nee ne Dominguez: spazio a Dallinga come punta centrale e Odgaard largo a destra.