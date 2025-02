Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Canale Reno allo scoperto: “Tagliati troppi posti auto. E l’acqua sia tenuta pulita”

, 5 febbraio 2025 – Dopo settant’anni, ildeltorna a scorrerein un lungo tratto di centro storico.è tornata a scorrere, dopo tre mesi di secca dovuti ai lavori per l’alluvione, e quindi per la prima volta si è rivelato compiutamente. Tanti i cittadini che si sono affacciati dalle sponde: alcuni curiosi, altri perplessi, altri ancora in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro. “Sono residente proprio qui di fronte e, sinceramente, non ne capisco il senso. Aspetto di vedere come evolverà la situazione, ma spero davvero che non vengano installati dehors nel tentativo di ricreare una sorta di ‘Navigli’ milanesi. Il rischio è che accada come nell’area del Comunale: una zona storica che, invece di essere valorizzata, è diventata invivibile per i residenti.