Bollette sul sito Arera la pagina per semplificare il passaggio dei clienti vulnerabili al Servizio a tutele graduali

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente () ha pubblicato sulinternet una nuovaperildeial “(Stg)” per l’elettricità, con tutte le informazioni e un nuovo motore di ricerca per individuare rapidamente il fornitore di riferimento, inserendo il nome del Comune relativo all’utenza. Lo rende noto la stessa Autorità precisando che “ielettrici, sia quelli attualmente in “Maggior tutela” sia quelli nel mercato libero, hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere l’accesso al”.Anche i“già forniti nel Stg, che diventerannoentro il 30 giugno 2025, potranno richiedere al proprio esercente, fino a tale data, di permanere nel