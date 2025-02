Notizie.com - Bolletta del gas, ancora aumenti: quanto si spenderà in media a febbraio 2025

Per illadel gas aumenta e la situazione si fa delicata per molte famiglie italiane. Eccosi andrà a spendere.Aumenta ladel gas, la situazione si fa delicata: eccospenderanno gli italiani in(Notizie.com)I numeri ci parlano di una crescita del costo del gas e dunque di rincari su chi si trova a dover fronteggiare le spese in casa. Arera ha comunicato che il valore della materia prima, per gennaio, in merito al “Servizio di tutela della vulnerabilità” si troverà a crescere dell’1.1% rispetto al mese precedente. Si tratta di un aggiornamento legato allamensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano noto come PSV day ahead.Il prezzo della materia prima gas, perriguarda questa fascia di clientela che tocca circa 2.36 milioni di persone nel nostro paese, è pari a 49,87 €/MWh.