Movieplayer.it - Bogotà, la recensione: un mediocre thriller coreano ambientato in Colombia

Leggi su Movieplayer.it

Il giovane Guk-hee arriva incon la sua famiglia sul finire degli anni Novanta, ritrovandosi ben presto invischiato nel giro criminale cittadino e iniziando la sua scalata al potere. Su Netflix. Nel 1997 anche la Corea del Sud fu vittima della crisi finanziaria che ha colpito molti Paesi dell'Asia. Proprio per questo motivo molti decisero di emigrare all'estero, come la famiglia dell'allora diciannovenne Guk-hee, il cui sogno di trasferirsi negli Stati Uniti si è fermato in quella che doveva essere secondo le intenzioni soltanto una tappa intermedia, ovvero la. Ai nuovi arrivati sono costretti a sopravvivere alla giornata e sempre sotto l'ala protettiva del sergente Park, ex commilitone del padre e figura di potere all'interno delle dinamiche, sociali e criminali, locali.