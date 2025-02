Ilrestodelcarlino.it - Blocco euro 5 diesel: fino a quando possono circolare in Emilia Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 febbraio 2025 – Torna l'allerta smog in, con bollino rosso per Piacenza, Parma, Reggioe Modena. Anche se il meteo nel weekend può aiutare a ‘pulire’ l’aria con l’arrivo di nuove precipitazioni e neve. Le misure emergenziali: daDa giovedì 6 febbraio, entreranno in vigore le misure emergenziali previste dal piano regionale per la qualità dell'aria.a venerdì 7 febbraio compreso, sarà quindi limitata la circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30, con blocchi del traffico estesi anche ai mezzi con motore5. Previsto, tra le altre misure, il divieto assoluto di spandimento dei liquami zootecnici e di utilizzo di caldaie a legna. Scatta inoltre l'obbligo di mantenere le temperature in casa entro i 19 gradi. Il provvedimento è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili (Pm10).