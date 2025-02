Davidemaggio.it - Blackout 2: ecco com’è finita

Dal momento che la trama di2 – Le Verità Nascoste si è dimostrata piuttosto contorta e piena di domande alle quali dare una risposta, per fare ipotesi sul futuro della serie Rai era necessario vedere cosa riservava il finale di stagione. Ora che l’ultima puntata è andata in onda, possiamo tirare le somme in merito ad un’ipotetica terza stagione.2 – Le Verità Nascoste: cosa è successo nel finaleL’ultimo atto si è aperto con la morte di Angelo (Alessio Vassallo) dopo lo schianto dell’elicottero con il quale stava provando a lasciare la Valle. Al funerale suo e di Andrea (Maurizio Fanin), anch’egli ritrovato cadavere, Elena (Giulia Patrignani) recupera improvvisamente la memoria e le emozioni che il coma le aveva “congelato”.Giovanni (Alessandro Preziosi) comincia a sospettare che la vita nel resto del mondo siae che il Vanoi sia l’unico posto sicuro rimasto; Federica (Adele Dizi), con l’aiuto di Marco (Marco Rossetti) – al quale ha promesso un posto nel bunker per lui e la sua famiglia – fa credere a tutti che Giovanni fosse da sempre in contatto con il fratello criminale, spingendo Lidia (Aurora Ruffino) a rinchiuderlo.