Black Sabbath tornano in live dopo 20 anni il luglio a Birmingham

A casa dell’Aston Villa, Sharon Osbourne e Tony Iommi hanno annunciato questa mattina che ia suonare inper la prima volta20.Il gruppo musicale hard & heavy britco, formatosi anel 1968 e scioltosi nel 2017, salirà sul palco per dare il via a ‘Back to the Beginning’, sabato 5, a Villa Park, a.In concerto anche Ozzy Osbourne, i Metallica, Slayer, i Pantera, Gojira, Alice in Chians, Halestorm, Lamb of God, gli Anthrax e Mastodon.L’evento musicale è destinato a essere il più grande concerto rock mai tenutosi a Villa Park e consoliderà la posizione del campo sia come destinazione sportiva dillo mondiale che come destinazione di intrattenimento di prim’ordine delle Midlands.