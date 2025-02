Metropolitanmagazine.it - Black Sabbath, atto finale: annunciato l’ultimo concerto della loro carriera

termineranno lalungaa Birmingham, dove tutto ha avuto inizio, diversi decenni fa. Il gruppo musicale hard & heavy britannico, ufficialmente scioltosi nel 2017, ha infattiche il 5 luglio 2025, al Villa Park, nella città che ha dato origine a Ozzy Osbourne e soci, si terrà unincredibile.«È arrivato per me il momento di tornare agli inizi, di restituire qualcosa al luogo dove sono nato», ha scritto il frontman in un comunicato. «Quanto sono fortunato a poter farlo con l’aiuto delle persone a cui voglio bene? Birmingham è la vera casa del metal. Birmingham Forever». Non a caso, il nome dell’evento è Back to the Beginning.Isalutano i fan con un ultimoLa serata a Birmingham sarà l’ultima occasione per ascoltare inellaformazione originale: Osbourne, il chitarrista Tony Iommi, il bassista Geezer Butler, il batterista Bill Ward.