Black Panther 3 | il film potrebbe orientarsi verso toni horror e soprannaturali

Leggi su Cinefilos.it

3: il” e “”Nelle ultime settimane si è parlato molto dei piani dei Marvel Studios per T’Challa. I social media sembrano essere d’accordo: il ruolo sarà rinnovato, probabilmente per i prossimidegli Avengers e quasi certamente per3 di Ryan Coogler, ma il produttore Nate Moore ha invece smentito ogni teoria ad oggi emersa in rete. C’è anche chi sostiene, in modo del tutto più probabile, che il giovane Toussaint/T’Challa II introdotto in: Wakanda Forever verrà invecchiato dopo Secret Wars per riprendere il ruolo lasciato dal padre.Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso oggi alcune informazioni interne, confermando di aver sentito che Toussaint prenderà il comando di3.