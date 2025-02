Tpi.it - Bitpanda: la nota fintech viennese ottiene la licenza UE MiCar

Oggi le criptovalute ricoprono un ruolo a dir poco importante, per via della loro sicurezza e per la loro indipendenza dal controllo delle banche. Di conseguenza, il settore degli exchange diviene sempre più complesso e competitivo, conche sta continuando il suo percorso verso una leadership le cui basi sono state posate diversi anni fa. Oggi è un giorno importante per la, considerando l’ottenimento dellaUE. Un tema che merita senza ombra di dubbio un approfondimento.laUE:Come anticipato poco sopra, l’exchange di criptovaluteha richiesto e ottenuto laUE(Markets in Crypto-Assets Regulation). Si tratta di un certificato rilasciato dalla BaFin, ovvero dall’Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria tedesca.