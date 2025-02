Internews24.com - Biraghi, l’ex Inter rivela: «Non ho mai chiesto la cessione»

di Redazionesaluta Firenze e spiega attraverso un post Instagram quanto accaduto dall’arrivo di Palladino sulla panchina: i dettagliCristiano, ex giocatore dell’, ha recentemente condiviso un messaggio di addio sul suo profilo Instagram ufficiale, esprimendo la sua gratitudine per il tempo trascorso a Firenze e riflettendo sull’andamento della sua carriera dal momento dell’ingresso di Raffaele Palladino come allenatore dei viola. L’allenatore campano ha preso decisioni fondamentali che hanno portato all’esclusione didai convocati, una situazione che ha sollevato varie speculazioni riguardo a conflittini e alla sua posizione all’no della squadra.si trasferirà al Torino in prestito gratuito con diritto di riscatto.CAPITANO DEI VIOLA SU FIRENZE- «Mia cara Firenze, eccoci qua arrivati al momento dei saluti, sarò breve perché altrimenti servirebbe un libro per dire tutto quello che provo in questo momento! L’unica cosa che mi sento di dire è un “semplice” grazie e ancora grazie per tutto, ma veramente per tutto! Il nostro rapporto non è stato sempre dei migliori, c’è sempre stato un mix di odio e amore.