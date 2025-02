Bilancio di sostenibilità e performance Esg, convegno a Vicopisano

Leggi su Corrieretoscano.it

– Unper riflettere sulladelle imprese ma anche sugli strumenti per certificarla.diEsg, la chiave per la competitività di oggi e di domani. Questo il titolo e il tema dell’importante workshop, che si svolgerà al teatro di via Verdi a, il 5 febbraio, dalle 17.30, organizzato da Unione Industriale Pisa, Industria Servizi Srl e Unione Industriale Pisana Piccola Industria, con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della Banca Popolare di Lajatico. Dopo i saluti e l’introduzione del sindaco Matteo Ferrucci e della direttrice dell’Unione Industriale Pisana, Sonia Ghingiali interverranno Francesca Posarelli, presidente Piccola Industria di Confindustria Toscana e Ceo di Esanastri su Buone pratiche per la: il caso Esanastri Srl, Marco Giovannetti della Banca Popolare di Lajatico su L’impatto dellasulla valutazione finanziaria nel processo di erogazione del credito, Alessia Bellomini, responsabile finanziaria agevolata per l’Unione Industriale Pisana su La finanza agevolata a sostegno della rendicontazione dellae Vincenzo Zarone, professore di economia aziendale all’università di Pisa e partner per Industria e servizi persu La: rischio o opportunità?.