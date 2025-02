Inter-news.it - Biasin: «Inter, chi parla di lassismo sul mercato viene poi smentito»

Leggi su Inter-news.it

difende l’operato dell’per quanto riguarda l’ultimodi gennaio appena concluso. Il giornalista ha una sua idea.NESSUN– Dalle colonne di Tmw, Fabrizioha voluto commentare il calcioinvernale dell’, che ha acquistato solamente Nicola Zalewski per ovviare all’addio di Buchanan: «Per qualcuno è segno di, pigrizia, mancanza di risorse e tutte queste cose qua. C’è chi dice “l’attaccante doveva prenderlo l’, mica il Milan!” perché “prima o poi, se non compri, la sorte ti presenta il conto”. Costoro recitano la stessa cantilena da almeno tre sessioni di, poi i fatti li smentiscono e, vabbé, tanto poi chi se lo ricorda».e il problema terzo attaccante che non c’è: l’ha TaremiATTENDERE – Allo stesso temposi è espresso anche sul tema attaccante: «Il dato di fatto è che i nerazzurri puntano sul gruppo, questo gruppo, quello che li ha portati a stravincere lo scudetto passato, ad essere potenzialmente primi nell’attuale serie A, tra le prime 8 in Champions e così via.