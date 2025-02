Internews24.com - Biasin dichiara: «Possibili ingressi in società? Girano voci…»

di Redazione, lezioni del giornalista sulle recenti voci di un possibile ingresso di un socio di minoranza nell’Inter: Ecco le sue paroleIl giornalista Fabrizio, esperto del campionato di Serie A, ha recentemente commentato le voci che circolano riguardo a un possibile ingresso di un socio di minoranza nell’Inter. Le sue parole hanno evidenziato l’importanza di valutare attentamente qualsiasi cambio nella struttura azionaria della squadra. Di seguito, riportiamo quanto riferito al canale YouTube IoTifoInter.LE PAROLE DI- «A livello diinspesso voci susoci di minoranza: l’Inter è nelle mani di un fondo americano e questo significa media durata. Non immaginiamo che Oaktree resti a lunghissimo termine, non è quello che fanno i fondi: cercano di ottimizzare nel breve-medio periodo e la sensazione è che in un paio di stagioni possano cambiare gli equilibri.