Metropolitanmagazine.it - Bianca Santoro, ecco chi è il presunto nuovo flirt di Fedez: “L’ho sempre apprezzato”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sscatenare le voci su un possibile interesse sentimentale trasono state le foto di Capodanno. Di colpo sul web è stata avanzata l’ipotesi che qualcosa stesse per nascere. Un’indiscrezione giunta da più fonti, mai commentata pubblicamente dai due fino alla domanda di Caterina Balivo a La Volta Buona.Chi èe il rapporto conIl suo nome completo èLunaed è una nota giornalista (figlia del ben noto Michele) con svariate esperienze professionali alle spalle. Nel corso degli anni si è distinta come fashion editor, trovando poipiù spazio in televisione.Nel 2022 ha preso parte alla trasmissione Camper, ad esempio, in onda su Rai. Un programma che l’ha vista protagonista poi anche l’anno seguente. Molto seguita sui social, vanta quasi 30mila follower.