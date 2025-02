Dilei.it - Bianca Guaccero a Sanremo 2025: “Tornare è un sogno. Ma voglio uno show tutto mio”

Leggi su Dilei.it

È un momento d’oro per: l’attrice e conduttrice è reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle insieme al compagno – diventatolo anche nella vita – Giovanni Pernice -, senza dimenticare il successo del programma Dalla strada al palco che conduce insieme a Nek. Adesso la rivedremo a, non sul palco dell’Ariston, come fu qualche anno fa, ma a presentare al fianco di Gabriele Corsi il PrimaFestival, la striscia quotidiana in onda nell’access prime time di Rai1 nella settimana della kermesse. Ma non vuole certo fermarsi qui:è un vulcano di idee, pronta a dimostrare quanto vale.al PrimafestivalPerè come vivere un. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista a Le Frecce: “È come rivivere la magia di quando avevo 27 anni, ma con la maturità di oggi”.