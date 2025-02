Ilfattoquotidiano.it - Bianca Censori nuda sul red carpet? “Mia moglie è la più googlata del pianeta, abbiamo battuto i Grammy”: il post di Kanye West scatena le polemiche

Hanno calcato il reddeiAwards 2025 solo per pochi minuti, ma tanto è bastato aperre l’ennesima bufera mediatica. Ladel rapper, nota per i suoi look audaci, si è presentata alla cerimonia in un abito trasparente che lasciava ben poco all’immaginazione, dopo aver posato inizialmente coperta da una lunga pelliccia nera. Un’apparizione che non è passata inosservata, monopolizzando l’attenzione dei fotografi e del pubblico.A due giorni dall’evento,, che ora si fa chiamare Ye, ha alimentato la polemica con una serie disu Instagram, poi cancellati, in cui si vantava dell’attenzione ricevuta. “Per chiarezza. Miaè la persona più cercata sul“, ha scritto il rapper, aggiungendo: “”. I, riportati dal sito E! News, erano corredati da grafici di Google che mostravano l’impennata di ricerche relative a “” e il suo primoo nella lista dei “Trend“.