Fanpage.it - Bianca Censori nuda ai Grammy, ecco perché potrebbe aver violato la legge in California

Leggi su Fanpage.it

è ancora al centro delle polemiche per il nude look scelto per il red carpet dei2025. Il produttore esecutivo della cerimonia ha invitato l'Academy "a rispondere dei fatti" essendoci un dress code da rispettare. La compagna di Kanye Westanche lain