Internews24.com - Beukema Inter, è lui l’erede di Acerbi designato dal club? Pista da monitorare con attenzione e il prezzo non spaventa!

di Redazione, è luididaldacone ilnon! La situazioneIl calciomercatoè pronto a virare con decisione su Samin vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, il centrale del Bologna per diversi fattori è balzato in cima alle preferenze dei nerazzurri come erede di– «E tra i profili seguiti da Ausilio e Baccin spicca proprio quello del centrale del Bologna, sul taccuino dei nerazzurri da diverso tempo. Il classe ’98 è una certezza della squadra rossoblù, dove oltre alla leadership in campo ha mostrato doti fi siche e tecniche di tutto rilievo. Un costo del cartellino non impossibile, sui 25- 30 milioni, la volontà, esplicitata in passato dallo stesso calciatore di cimentarsi presto in un top team di livello mondiale e la necessità di rinforzare e rinnovare la difesa dell’, rendono l’ideaunadacon