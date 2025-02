Bergamonews.it - Bergamo-Schilpario 2025, 6 azzurri in top 10 nella 20 km classica

. È una festa tricolore quella della 20 km in classico della categoria Junior al Campionato del Mondo Junior&Under23 di: vincono i norvegesi Andreassen ed Heggen, ma è d’argento la medaglia al collo dell’ossolano Gabriele Matli (FFGG) e sono 6 in totale gliin top10, con le solide prestazioni di Beatrice Laurent (5.a), Marit Folie (9.a), Gabriele Matli (2°), Davide Negroni (6°) Marco Pinzani (7°) e Federico Pozzi (9°).gara femminile le migliori si sono scatenate lungo il tracciato da 4 km percorso per 5 tornate. Fin dagli inizi le norvegesi Andreassen e Sørbye hanno imposto un ritmo elevato scremando il gruppo con Alison Mackie (CAN) e Annette Coupat (FRA), mentre dietro la pragelatese Beatrice Laurent (ITA) e l’altra transalpina Margot Tirloy cercavano di ricucire sul quartetto di testa.