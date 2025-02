Calcionews24.com - Benevento, ufficiale l’esonero di Auteri: il comunicato

Leggi su Calcionews24.com

L’annuncio delsuldi Gaetanocome allenatore dopo gli ultimi risultati ottenuti in Serie C. Tutti i dettagli Ilha ufficializzatodi Gaetano– «IlCalcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra Gaetanounitamente ai suoi collaboratori, l’allenatore in Seconda, Loreno Cassia .