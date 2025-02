Anteprima24.it - Benevento, la comunicazione che fa acqua: Auteri esonerato per aver rispettato i programmi

Tempo di lettura: 3 minutiA mente fredda si riflette meglio e forse si comprendono tante cose che, a caldo invece, non sono ben chiare.Le parole del presidente Vigorito a cavallo della gara trae Monopoli lasciano un’eco nella testa che difficlmente può andare via, specie se poi vengono sconfessate meno di dodici ore dopo da chi le aveva pronunciate.“Non ci aspettavamo a inizio stagione di essere primi, avevamo chiesto di fare un buon campionato e di valorizzare i giovani, e credo che stiamo centrando tutto”. E il giorno dopo, a mercato chiuso, inizia l’analisi suche porta all’esonero con l‘arrivo di Pazienza.E allora è lì che sorge il dubbio: ilè stato primo per larga parte del campionato, si trova a meno due dalla vetta, anche se il momento è critico dal punto di vista dei risultati e tanti giocatori non sono in forma, sono stati lanciati tantissimi giovani.